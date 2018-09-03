"سوسيتيه جنرال" يتوقع غرمات أمريكية بنحو 1.2 مليار يورو

قال بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي اليوم الاثنين إنه يتوقع أن تبلغ الغرامات المرتبطة بنزاعه مع السلطات الأمريكية بشأن انتهاك عقوبات دولية نحو 1.2 مليار يورو (1.39 مليار دولار).

وأوضح سوسيتيه جنرال أنه دخل في "مرحلة من النقاشات الأنشط" مع السلطات الأمريكية معيدا التأكيد على توقعه الانتهاء من تسوية الأمر خلال الأسابيع المقبلة.