تراجع معدل نمو النشاط الصناعي في بريطانيا إلى أقل مستوياته منذ 25 شهرا

أظهر تقرير اقتصادي اليوم الثلاثاء تراجع وتيرة نمو قطاع التصنيع في بريطانيا الشهر الماضي إلى أقل مستوى لها منذ 25 شهرا.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الصادر عن مؤسستي "آي.إتش.إس ماركيت" ومعهد "تشارترد للمشتريات والتموين " الشهر الماضي إلى 52.8 نقطة مقابل 53.8 نقطة في يوليو الماضي، في حين توقع المحللون ارتفاع مؤشر نشاط القطاع خلال الشهر الماضي إلى 53.9 نقطة.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، أما القراءة دون 50 نقطة فتشير إلى انكماش النشاط، وهو ما يعني أن قطاع التصنيع مازال يسجل نموا مطردا على مدى 25 شهرا الماضية.

من ناحيته قال "روب دوبسون" المدير في "آي.إتش.إس ماركيت" إن تقرير مؤشر مديري المشتريات الأخير يتوافق بدرجة كبيرة مع عدم نمو ناتج قطاع التصنيع، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني وهو ما يعني أن القطاع قد يعجز عن تقديم أي دعم للاقتصاد البريطاني بشكل أوسع خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وقال أندرو ويسهارت المحلل الاقتصادي في "كابيتال إيكنوميكس" للاستشارات الاقتصادية، إنه رغم النظرة المستقبلية القاتمة التي يقدمها التقرير الأخير لمؤشر مديري المشتريات، فإن قطاع التصنيع لن يعرقل نمو الاقتصاد البريطاني ككل خلال الربع الثالث كما كان في الربع الثاني من العام الحالي.

وتراجع المؤشر الفرعي لنمو إنتاج قطاع التصنيع إلى أقل مستوى له منذ 17 شهرا مع تراجع الطلبيات الجديدة خلال أغسطس الماضي. ورغم ضعف العملة البريطانية، تراجع الطلب الأجنبي على المنتجات البريطانية لأول مرة منذ أبريل .2016

ونتيجة لذلك، تراجع مؤشر الطلب الكلي إلى أقل مستوى له منذ 25 شهرا خلال آب/أغسطس الماضي. وقد أثر التباطؤ المستمر في الإنتاج والطلبيات الجديدة، على كل من سوق العمل وثقة المستثمرين.

في الوقت نفسه، تراجعت وتيرة نمو الوظائف إلى ما يشبه الثبات حيث بددت عمليات التسريح في الشركات الكبيرة زيادة عدد الوظائف في الشركات الصغيرة والمتوسطة.