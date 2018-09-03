أمانة الرياض تتيح التحقق من صحة التفويض المصدق من الغرفة التجارية إلكترونيا

أتمت أمانة منطقة الرياض أعمال الربط الإلكتروني مع الغرفة التجارية الرياض التجارية بهدف تفعيل خدمة التحقق من صحة التفاويض إلكترونيا وذلك في إطار خطة التحول الإلكتروني التي وضعتها الأمانة من أجل تحسين مستوى جودة خدماتها الإلكترونية المقدمة للمستفيدين. وستتيح هذه الخدمة الإلكترونية للمفوض من قبل المؤسسة أو الشركة التجارية إمكانية التقديم مباشرة عبر "بوابة الخدمات الإلكترونية بأمانة منطقة الرياض" دون الحاجة إلى إرفاق مستندات التفويض المصدقة من الغرفة التجارية كما كان معمولا به سابقا وسيتم التحقق من صحة التفويض آليا بواسطة الربط الإلكتروني بين الأمانة وغرفة الرياض ما سيساهم في تسريع إنجاز الأعمال وتوفير الوقت والجهد.

وفي سياق متصل حصلت الإدارة العامة لتقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية بأمانة منطقة الرياض على شهادة (ISO22301) وذلك وفقا للمعيار الدولي لإدارة نظام استمرارية الأعمال (BCMS) الذي تم تطويره لتوفير الحماية للمنشآت من الكوارث والأزمات المحتملة حيث يعتبر هذا المعيار إثباتا لمدى جاهزية الإدارة للتصدي للتحديات التقنية الناتجة عن الحوادث الإلكترونية. وتؤكد الشهادة قدرة الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالأمانة على تحديد وفهم التهديدات والمخاطر وكيفية تأثيرها على سير العمل ووضع الضوابط المناسبة لإدارتها والتصدي لها قبل حدوثها أو الحد من آثارها السلبية عند حدوثها وتبني منهج وقائي لخفض تأثير الحوادث التقنية لأدنى مستوى وتخفيض فترات التوقف عن العمل لأدنى مستوى عند التعرض لأية حوادث تقنية وتحديد طريقة التعافي وتوفير المتطلبات اللازمة لضمان استمرارية العمل والفاعلية في أوقات الأزمات.