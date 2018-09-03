أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل اليوم أن تأجير الشقق والوحدات السكنية والعقارات المستخدمة كمساكن لطلاب المدارس والجامعات معفأة من من ضريبة القيمة المضافة بحسب ما ذكرت عبر الحساب الرسمي لها عبر "تويتر".
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- إعفاء الطلاب من دفع ضريبة القيمة المضافة خلال استئجار العقارات كمساكن
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