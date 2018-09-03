العيسى يعتمد هيكلا تنظيميا جديدا لوزارة التعليم يضم 10 وكالات

اعتمد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى هيكلا تنظيميا جديدا لوزارة التعليم شمل دمج وإلغاء وإحداث عدد من الوكالات تحقيقا للعمل التكاملي وتيسير أداء المهام المناطة بالوزارة وفق الاختصاصات لكل منها وذلك بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030. وشملت الهيكلة ضم وكالة التعليم للبنين ووكالة البنات في وكالة واحدة تحت مسمى (وكالة الأداء التعليمي) وتسمية وكالة الشؤون التعليمية المعنية بالجامعات بوكالة التعليم العالي والبحث العلمي وإنشاء وكالة التعليم الموازي المختصة بالموهوبين والتربية الخاصة والمبادرات النوعية والتعليم المستمر إضافة إلى المدارس السعودية في الخارج ووكالتي الموارد البشرية والشؤون الإدارية المالية ليصبح عدد الوكالات التي تضمنها الهيكل التنظيمي 10 وكالات تتبعها وكالتان مساعدتان و 54 إدارة عامة.

كما شملت إعادة تسمية عدد من الإدارات العامة المرتبطة بوزير التعليم وهي : الإدارة العامة للشراكات والعلاقات الدولية والإدارة العامة للإعلام والاتصال والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة للمتابعة إضافة لمركز الوعي الفكري وإدارة التواصل، وأمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي ومكتب تحقيق الرؤية. وفي ضوء ذلك أصدر وزير التعليم عددا من القرارات القاضية منها تكليف الدكتورة هيا العواد وكيلا للتعليم الموازي والدكتور حمد المحرج وكيلا للتعليم العالي والبحث العلمي والدكتور عيد الحيسوني وكيلا للأداء التعليمي والدكتور نياف الجابري وكيلا للتخطيط والتطوير والدكتور سعد آل فهيد وكيلا للتعليم الأهلي والدكتور جاسر الحربش وكيلا للابتعاث والدكتور نامي مفرج وكيلا للشؤون المدرسية والمهندس عبدالرحمن الشايع وكيلا للمشاريع والصيانة وبدر البريدي وكيلا للموارد البشرية وسعيد الفروان وكيلا للشؤون الإدارية والمالية.