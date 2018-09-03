البرازيلي رونالدو يستحوذ على 51% من أسهم بلد الوليد الإسباني

استحوذ النجم البرازيلي السابق رونالدو على 51% من أسهم نادي بلد الوليد المشارك في الدرجة الأولى للدوري الإسباني في كرة القدم، بحسب ما أعلن رئيسه كارلوس سواريز اليوم. وقال سواريز مالك الحصة الأكبر في النادي حتى الآن "اليوم هو نقطة بداية. رونالدو يستحوذ شخصيا على 51% من أسهم بلد الوليد". أضاف في مؤتمر صحافي عقد في مقر بلدية المدينة الواقعة في شمال غرب إسبانيا أن رونالدو "معبود (للجماهير) يحب حلما وينشره". من جهته قال رونالدو "نريد أن نكبر الى الحد الذي تسمح به أحلامنا". مضيفا "هذا يوم مهم جدا بالنسبة إلي".

وكانت التقارير الصحافية الإسبانية تتحدث منذ أسابيع عن قرب عملية استحواذ اللاعب الفذ الذي عرف بـ "إل فينومينو (الظاهرة)" على حصة الغالبية في النادي العائد هذا الموسم الى الدرجة الأولى في الليغا. ويعد رونالدو (41 عاما) أحد أفضل المهاجمين في التاريخ الحديث لكرة القدم، وليس غريبا عن اللعبة في إسبانيا بعدما سبق له الدفاع عن ألوان أكبر ناديين فيها برشلونة وريال مدريد. كما دافع عن ألوان أندية أوروبية أخرى هي ميلان وإنتر في إيطاليا، وايندهوفن الهولندي. وتوج رونالدو مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 1994 و 2002 واستدعي للمرة الاولى الى تشكيلة "السيليساو" في عمر 17 عاما. سجل 62 هدفا في 97 مباراة خاضها مع البرازيل بينها هدفا البرازيل في مرمى الحارس الالماني أوليفر كان في نهائي مونديال 2002 على ملعب يوكوهاما في العاصمة اليابانية طوكيو (2-0).