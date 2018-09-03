بعد ارتفاع تضخم تركيا 18% .. اردوغان يطالب بوقف التعاملات التجارية بالدولار

وصف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم الدولار الأمريكي بأنه صار عقبة أمام التجارة العالمية وذلك في الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد بلاده من العقوبات الأمريكية المفروضة عليه. ونقلت وكالة أنباء "الاناضول" التركية عن اردوغان قوله في قمة مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي) في قرغيزيا بآسيا الوسطى "نقترح التعامل بعملاتنا المحلية في المعاملات التجارية بدلا من الدولار الامريكي".

وقد ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى نحو 18% حيث أدى ضعف الليرة إلى ارتفاع حاد في أسعار المستهلكين وذلك وفقا للبيانات الرسمية الصادرة اليوم. وكانت أمريكا فرضت عقوبات على بعض المسؤولين الحكوميين الأتراك الشهر الماضي في محاولة لإطلاق سراح مواطن أمريكي محتجز لدى تركيا. وقد تسببت العقوبات في حالة من القلق لدى المستثمرين.

وقال معهد الإحصاء التركي (تركستات) إن نسبة التضخم السنوي بلغت 17.9% في شهر أغسطس الماضي. وكان التضخم ارتفع بشدة إلى أعلى مستوى له منذ 15 عاما ليصل إلى 15.39% في يونيو الماضي. ورفض البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في يوليو الماضي حيث أبقى عليها عند 17.75%. وكانت نسبة التضخم 15.85% في يوليو الماضي. وقال البنك المركزي التركي اليوم إن "التطورات الأخيرة بشأن توقعات التضخم تشير إلى مخاطر كبيرة بالنسبة لاستقرار الأسعار". مضيفا أنه سيتخذ إجراء بهذا الشأن. ومن المقرر أن يعقد البنك الاجتماع المقبل للسياسة النقدية في 13 سبتمبر.