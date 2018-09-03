خلص تقرير إلى أن حصة الصين من الديون في العالم زادت بحلول نهاية العام الماضي ثلاثة أضعاف منذ الركود العالمي عام 2009. وأشار تقرير أصدرته شركة ستاندرد تشارترد للخدمات المالية يوم الجمعة ويضم 100 صفحة واوردته وكالة بلومبرج للانباء اليوم إلى أن الصين مازالت ضمن ثلاث دول عالية الخطورة بجانب الأرجنتين وتركيا. وقالت الشركة إن خطوات الحد من المخاطر المالية ساعدت في وقف ارتفاع إجمالي الدين مقابل إجمالي الناتج المحلي مطلع العام الجاري. وأشار التقرير إلى ان الديون الصينية مثلت 18% من إجمالي الديون خلال عام 2017 مقارنة بـ 6.1% عام 2009. وتحتل الصين المرتبة الثالثة من حيث الديون في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو.
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- ستاندرد تشارترد : حصة الصين من ديون العالم زادت ثلاثة أضعاف منذ 2009
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