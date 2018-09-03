أسهم أوروبا تفتح مستقرة تحت ضغط المخاوف بشأن التجارة والأسواق الناشئة

افتتحت الأسهم الأوروبية مستقرة على نطاق واسع اليوم ، حيث ضغطت المخاوف بشأن السياسة التجارية الأمريكية والقلق بشأن الأسواق الناشئة على الأسهم بعدما أغلقت الأسواق الآسيوية على انخفاض. وبحلول الساعة 07:50 بتوقيت جرينتش، سجل المؤشر ستوكس 600 انخفاضا بلغ 0.07 بالمئة إلى 381.99 نقطة حيث تراجعت معظم البورصات الأوروبية قليلا. وكانت البنوك الإيطالية من بين أبرز الرابحين حيث ارتفعت أسهمها على الرغم من قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بخفض توقعاتها لإيطاليا إلى سلبية يوم الجمعة.