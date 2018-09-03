اليابان تستعد لوقف واردات النفط الإيراني

تستعد المجموعات النفطية اليابانية لوقف وارداتها من النفط الايراني حيث تخشى اليابان ردودا أمريكية في حال واصلت التجارة مع طهران كما أفادت عدة وسائل اعلام يابانية.

وقرر الرئيس الاميركي دونالد ترمب في مايو الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين ايران والقوى الكبرى في 2015 والذي تعهدت بموجبه طهران بعدم السعي لحيازة سلاح نووي. وأدى هذا القرار الى اعادة فرض عقوبات أمريكية مشددة على ايران.

ودفعة العقوبات الاميركية الاولى التي فرضت في مطلع اغسطس ستليها في نوفمبر اجراءات أخرى تطال قطاعي النفط والغاز اللذين يلعبان دورا أساسيا في الاقتصاد الايراني.

وحاولت الحكومة اليابانية التفاوض على استثناء من هذه العقوبات لكي تتمكن من مواصلة شراء النفط الايراني الذي خفضت الى حد كبير كميته، لكن الجانب الامريكي لا يزال حازما وفرص طوكيو في الاستمرار باستيراده أصبحت ضئيلة بحسب وسائل الاعلام.