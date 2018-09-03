«الزراعة» لـ "الاقتصادية": 1223 مشروعا قائما لأنشطة الإنتاج الحيواني

بلغ إجمالي مشاريع وزارة البيئة والمياه والزراعة المتعلقة بالإنتاج الحيواني ومشتقاته نحو 1223 مشروعا قائما في مختلف الأنواع.

وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور إبراهيم قاسم مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية في الوزارة، إن العدد الإجمالي للمشاريع المرخصة لنشاط الإنتاج الداجني يقدر بـ 1166 مشروعا، فيما يبلغ إجمالي مشاريع الثروة الحيوانية المنتجة للألبان 26 مشروعا، و14 مشروعا للعجول و15 مشروعا للأغنام. وأشار قاسم إلى الترخيص لمشروعين لإنتاج الإبل تم دعمهما ماليا بإقراض من صندوق التنمية الزراعية. يأتي ذلك في وقت تعكف فيه وزارة البيئة والزراعة والمياه، علی إنشاء شركة جديدة لتنظيم الأسواق الزراعية والحيوانية والسمكية إداريا، والإشراف عليها. وتهدف الشركة إلى تطوير الأسواق بشكل كامل، وتوفير المناخ المناسب للاستثمارات الزراعية وتطويرها، والنهوض بتسويق المنتجات الزراعية ورفع كفاءة التسويق في القطاع الزراعي، وتخفيض حجم التالف من المنتجات، وهو ما سيرفع عوائد المستثمرين ويوجد فرص عمل جديدة للأفراد والمؤسسات. وستسهم في تنمية القطاع الزراعي وتطويره لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في الأنشطة الزراعية، وتسهم في رفع عدد الشركات والأفراد العاملين في المجال الزراعي بمختلف الأنشطة الزراعية النباتية والحيوانية والسمكية. كما تسهم الشركة في دعم الأسواق التي تعمل في مجال المنتجات الزراعية، سواء الخضار أو الفاكهة أو الأسماك أو المواشي وتنظيم عمل تلك الأسواق وتطويرها، بما ينعكس علی المستثمرين والعاملين في السوق وكذلك المستهلكين. يشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، رخصت لثمانية استثمارات محلية جديدة في الزراعة المائية "أكوابوينك"، بهدف زيادة إنتاج المملكة من الخضراوات المتنوعة بنحو 48174 طنا.

وقال لـ "الاقتصادية" محمد الحيدري؛ مدير عام الإدارة العامة للخدمات الزراعية في الوزارة في وقت سابق، إن التراخيص جاءت بهدف الرفع من حجم الإنتاج المحلي للخضراوات، لافتا إلى أن كميات الإنتاج للاستثمارات الجديدة كبيرة وتتفاوت من مشروع إلى آخر. وأضاف، أن المشاريع تتوزع علی ثماني مدن، مبينا أن هناك مشروعا في مدينة الخرج ينتج 14093 طن خضراوات متنوعة ومشروع آخر في المدينة نفسها سينتج 5400 طن، ومشروع سينتج خمسة آلاف طن، كما يوجد مشروع آخر سينتج 3375 طنا. وأوضح، أنه من ضمن المشاريع أيضا، مشروع في مكة المكرمة ينتج 16 طن خضراوات متنوعة و220 طن خس، ومشروع في الزلفي سينتج 2310 أطنان خضراوات متنوعة، ومشروع في المزاحمية سينتج 7650 طن خضراوات متنوعة.

كما يوجد مشروع آخر في محافظة ثادق سينتج 1889 طنا، ومشروع في حائل سينتج 461 طنا، ومشروع في بقيق لإنتاج 800 طن، ومشروع في القصيم سينتج 6960 طنا.