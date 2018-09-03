إغلاق 77 محطة وقود تلاعبت في خزاناتها منذ بداية العام

كشفت لـ "الاقتصادية" وزارة التجارة والاستثمار، عن إغلاق 77 محطة وقود تلاعبت في خزاناتها، ولم تجتز فحص معايرة الوقود خلال جولات الفرق الرقابية منذ بداية العام الجاري 2018.

وأكدت الوزارة أن عدد المحطات التي اجتازت الفحص في عام 2018 بلغت نحو 859 محطة، في حين وصل عدد الطلبات إلى نحو 936 طلبا، مبينة أن المحطات المغلقة لن تعمل مجددا حتى معالجة المخالفة والتقدم لفحص جديد.

وطبقت وزارة التجارة والاستثمار فحصا إلزاميا لسلامة مضخات الوقود على جميع محطات الوقود في المملكة ابتداء من مطلع العام الهجري الجاري، بعد أن قامت بإطلاق النظام الإلكتروني لفحص ومعايرة مضخات الوقود.

وتهدف الوزارة من ذلك إلى زيادة الدور الرقابي على محطات الوقود ورفع مستوى الشفافية في الخدمة المقدمة إلى المستهلك والقضاء على حالات الغش في جودة البنزين وأيضاً كمية الوقود المعطى للمستهلك، حيث تعد هذه الخدمة ضمن حزمة من المبادرات التي تسعى الوزارة من خلالها إلى تحقيق "رؤية المملكة 2030".

ويمكن هذا النظام أصحاب محطات الوقود من طلب فحص ومعايرة الوقود إلكترونياً عبر خطوات ميسرة عبر الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة، ومن ثم تحديد موقع المحطة جغرافياً بشكل دقيق عبر استخدام تقنية الخرائط، ومن ثم يقوم المختبر بزيارة المحطة والقيام بالاختبارات اللازمة للتأكد من سلامة مضخات الوقود وصحة قراءة العدادات وجودة الوقود المقدم إلى المستهلك النهائي، ومن ثم يقوم المختبر بوضع ملصق نتيجة الاختبار على كل مضخات المحطة، فالملصق الأخضر يعني أن المضخة قد اجتازت الاختبار، أما الملصق الأحمر فيعني عدم اجتيازها اختبار الفحص، كما يمكن لصاحب المحطة الحصول على الشهادة إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار، قد أغلقت 25 محطة وقود تلاعبت في خزاناتها ولم تجتز فحص معايرة الوقود خلال جولات الفرق الرقابية، خلال الربع الأول من العام الجاري 2018.

وأضافت الوزارة، "عدد المحطات التي لم تجتز الفحص في عام 2017 بلغ نحو 32 محطة، وعليه تم إغلاق المحطات المخالفة لحين معالجة المخالفة والتقدم لفحص جديد".

يشار إلى أنه تم ضبط أكثر من ستة آلاف منتج مخالف خلال جولات فرق الوزارة الرقابية على محطات الوقود خلال عام 2017. فيما شملت المنتجات المخالفة عرض إطارات مستعملة للبيع، ووجود علب زيت غير محكمة الإغلاق تباع على أنها جديدة، وعدم وجود بيانات تجارية على زيوت السيارات والبطاريات.

وقالت الوزارة، "إنه يتم طلب الفحص عبر إجراءات سهلة وميسرة تتمثل في قيام صاحب المحطة الجديدة أو المحطة التي انتهى ترخيصها بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بفحص ومعايرة محطات الوقود وتقديم طلب فحص جديد، ويقوم الموظف المختص بإحالة الطلب إلى المختبرات المختصة وتتم مباشرة الطلب من قبل المختبر ويتم فحص جودة الوقود وفحص معايرة مضخات الوقود في المحطة".

وذكرت، أنه يتم بعدها رفع نتائج الفحص على الموقع الإلكتروني سواء بالاجتياز أو بالفشل، وفي حال الاجتياز يتم إصدار شهادة معايرة للمحطة، وتمتد صلاحية الشهادة التي تعطى للمحطات إلى ستة أشهر، وتقوم الفرق الرقابية في الوزارة بمتابعة دورية لمدى التزام محطات الوقود.