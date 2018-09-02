«العمل» تغلق 908 منافذ تأجير سيارات لمخالفتها قرار التوطين

فيما أغلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 908 منافذ لتأجير السيارات لمخالفتها قرار التوطين، وذلك منذ بداية القرار، بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة بقرار تأنيث وتوطين بيع المستلزمات النسائية قرابة الـ11 ألف محل.

ووصل عدد الزيارات التفتيشية، التي نفذتها فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية حول تأنيث وتطوير محال بيع المستلزمات النسائية 113789 جولة، وذلك منذ بداية 2018.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط 10294 مخالفة على مستوى المملكة، منها 5424 مخالفة توطين، بينما 1324 مخالفة أخرى، في حين بلغت أعداد المنشآت الملتزمة بالقرار 103026 منشأة، بينما المنشآت غير الملتزمة بلغت 10736 منشأة.

وفيما يتعلق بقطاع الذهب والمجوهرات، فبلغ عدد الجولات التفتيشية على محال القطاع 25126 جولة منذ بداية 2018، أسفرت عن ضبط 921 مخالفة على مستوى المملكة، منها 752 مخالفة توطين، بينما 169 مخالفة أخرى.

وحول منافذ تأجير السيارات بلغ عدد الجولات التفتيشية 19552 جولة منذ بداية قرار التوطين، رصد من خلالها 586 منشأة غير ملتزمة، بينما بلغت أعداد المنشآت الملتزمة بالقرار 18058.

وبلغ إجمالي المخالفات التي تم ضبطها 679 مخالفة، منها 507 مخالفات توطين، في حين وصل عدد الإنذارات 726.