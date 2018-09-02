تراجع العجز التجاري في الجزائر خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي بأكثر من 53 % منتقلاً الى 252ر3 مليار دولار مقابل 992ر6 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصادر في الجمارك اليوم ، أن قيمة الصادرات الجزائرية ارتفعت خلال الفترة موضوع الدراسة إلى 656ر23 مليار دولار بعد أن كانت في حدود 205ر20 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 مقابل تراجع قيمة الواردات لتستقر في حدود 908ر26 مليار دولار مقابل 197ر27 مليار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي .