إنتاج النفط الروسي مستقر عند 11.2 مليون برميل يوميا.. قرب ذروة ما بعد الحقبة السوفيتية

أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية اليوم الأحد أن إنتاج روسيا من النفط بلغ 11.21 مليون برميل يوميا في أغسطس دون تغير يذكر عن يوليو تموز ليبقى مستقرا قرب أعلى مستوياته لما بعد الحقبة السوفيتية مع تخفيف القيود على الإمدادات.

وبالأطنان، يكون إنتاج النفط الروسي بلغ 47.41 مليون طن مقارنة مع 47.429 مليون في الشهر السابق.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجو نفط عالميون آخرون بقيادة روسيا اتفقوا في يونيو حزيران على تخفيف قيود الإنتاج المعمول بها منذ أوائل 2017 والعودة إلى التزامهم الأولي بخفض الإنتاج وذلك مع استقرار الأسعار وتوازن السوق.

ووافقت روسيا في الاتفاق الأصلي على خفض إنتاجها من 11.247 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوياته لما بعد الحقبة السوفيتية والمسجل في أكتوبر تشرين الأول 2016، وهو شهر الأساس لاتفاق فيينا العالمي.

وارتفع إنتاج أوبك النفطي الشهر الماضي إلى أعلى مستوياته منذ بداية العام مع تعافي إنتاج ليبيا وارتفاع الصادرات من جنوب العراق إلى مستوى قياسي حسبما أظهره مسح لرويترز ورغم هبوط شحنات الخام الإيراني نظرا للعقوبات الأمريكية وهو ما حد من تلك الزيادة.

وتبين للجنة مراقبة تضم منتجين من أوبك وخارجها أن المنتجين المشاركين في اتفاق كبح الإمدادات خفضوا إنتاجهم في يوليو تموز بنسبة تسعة بالمئة فوق المستهدف.

وأظهرت بيانات اليوم الأحد أن جميع شركات النفط الروسية الكبرى، ومن بينها روسنفت ولوك أويل، زادت إنتاجها في أغسطس آب مقارنة مع يوليو تموز.

ونال من تأثير تلك الزيادة هبوط الإنتاج لدى منتجين أصغر ومن مشروعات تديرها شركات أجنبية كبيرة بموجب اتفاقات تقاسم الإنتاج مثل سخالين 1 الذي تديره إكسون موبيل.

ولم تتوافر أرقام تفصيلية لكل مشروع على حدة.

وبلغت صادرات النفط الروسي عبر خطوط الأنابيب في أغسطس آب 4.343 مليون برميل يوميا ارتفاعا من 4.179 مليون برميل يوميا في يوليو تموز.

وأظهرت البيانات أيضا أن إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي بلغ 54.62 مليار متر مكعب الشهر الماضي، بما يعادل 1.76 مليار متر مكعب يوميا، مقابل 53.92 مليار متر مكعب في يوليو .