آبل" تلزم مطوري التطبيقات المطروحة في "آب ستور" بإعلان سياسة الخصوصية

عدلت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "آبل" سياسة السماح بطرح التطبيقات الجديدة على متجرها الإلكتروني "آب ستور" بهدف تعزيز حماية خصوصية مستخدمي هذه التطبيقات بما في ذلك التطبيقات التي يتم استخدامها بدون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت. وقد وسعت "آبل" نطاق قواعد الإفصاح عن سياسة الخصوصية ليشمل كل تطبيقات "آب ستور" بحسب رسالة وجهتها "آبل" إلى مطوري تطبيقات "آب ستور". وبحسب قواعد "آبل" الجديدة فإنه على أي مطور يرغب في طرح تطبيقه في متجر "آب ستور" عليه إضافة معلومات سياسة الخصوصية الخاصة بالتطبيق إلى البيانات الوصفية للتطبيق، مع وجود رابط يمكن فتحه عبر متصفح "سفاري" لأجهزة "آبل" ويؤدي إلى صفحة إنترنت على موقع مطور التطبيق. أما بالنسبة للمستخدمين الذين ليس لديهم متصفح يمكنه فتح هذه الروابط ، يجب وجود نص بسيط مع التطبيق يمكن فتحه وقراءته عبر "آب ستور". وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن التطبيقات التي لا يحتاج استخدامها للاتصال بالإنترنت لم تكن ملزمة في السابق بوجود سياسة خصوصية معلنة خاصة بها.