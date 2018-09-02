712 مليون دولار صافي أرباح "هاير" الصينية في النصف الأول

ذكرت شركة "تشينجداو هاير المحدودة"، إحدى كبرى شركات صناعة الأجهزة المنزلية في العالم، أن صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام ارتفع بنحو 10 بالمئة، ليصل إلى 86ر4 مليار يوان (حوالي 712 مليون دولار أمريكي)، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الاحد. وأوضحت الشركة في تقرير مالي حول النصف الأول رفعته إلى بورصة شانغهاي، أن العائدات التشغيلية للشركة ارتفعت بواقع 19ر14 بالمئة إلى 59ر88 مليار يوان خلال تلك الفترة. وبلغت عائدات الشركة من المبيعات الخارجية 8ر35 مليار يوان، بما يمثل 4ر40 في المئة من الإجمالي. وبلغت المكاسب لكل سهم 797ر0 يوان، بزيادة 08ر10 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للتقرير. وعزت الشركة نمو أرباحها إلى زيادة حصتها السوقية بفضل تحسن الاستهلاك المحلي.