مطالبة بـ 8 مليارات دولار تهدد إدراج «إم.تي.إن» النيجيرية

قالت مصادر "إن خطة مجموعة "إم.تي.إن" للاتصالات لإدراج وحدتها النيجيرية من خلال طرح عام أولي هذا العام بات في خطر، بعد أن أمر البنك المركزي شركة الاتصالات الجنوب إفريقية العملاقة بتسليم مبلغ 8.1 مليار دولار يقال إنه جرى تحويله إلى الخارج بشكل غير مشروع.

وبحسب "رويترز"، فقد زعم بنك نيجيريا المركزي أن "إم.تي.إن" استخدمت شهادات صدرت على نحو غير صحيح لتحويل أموال خارج نيجيريا بعد أن حولت شركة الاتصالات العملاقة قروض مساهمين في الوحدة النيجيرية إلى أسهم ممتازة في عام 2007، وتنفي "إم.تي.إن" الاتهامات.

وقالت الهيئة المالية المعنية "إن بنوك "إم.تي.إن" فشلت في أن تثبت أن مجموعة الاتصالات التزمت بجميع اللوائح المنظمة للنقد الأجنبي في البلاد".

وكانت أكبر شركة اتصالات في إفريقيا قالت من قبل "إنها تسعى لإدراج الوحدة هذا العام في أكبر سوق لها في البلد الأكبر من حيث تعداد السكان في إفريقا، الذي يعيش فيه 190 مليون نسمة، مع اتجاهها إلى التوسع في خدمات المحمول لتعزيز أرباحها".

لكن ثلاثة مصادر على دراية بالموضوع، أشارت إلى أن حجم المطالبة التي يطالب بها البنك المركزي يؤثر في ظروف السوق، وهو ما يلقي بظلال من الشك على احتمال اكتمال العملية بنهاية العام، إن اكتملت أصلا.

وأفاد أحد المصادر المطلعة بأن الأمر "سيؤثر في الجداول الزمنية والأحداث الرئيسية"، طالبا عدم نشر اسمه. أضاف أن "هذا التطور يعني أن النشرة التمهيدية الخاصة بالطرح الأولي التي جرى إعدادها سيتعين تعديلها".

وتعاني نيجيريا التي تعد واحدة من أكبر الاقتصادات في إفريقيا الفساد، وقد فاز الرئيس محمد بخاري بالانتخابات الرئاسية مدعوما بوعود بمحاربة الفساد المستشري في نيجيريا، لكن بعد مرور ثلاثة أعوام من فترته الرئاسية التي تبلغ أربعة أعوام حققت الحملة على الفساد نتائج متباينة وتم وقف أحد مستشاريه المقربين عن العمل بعد تحقيق لمجلس الشيوخ في مزاعم ابتزاز.

ووفقًا لتقرير منظمة الشفافية الدولية فإن نيجيريا تخصص نحو 1.2 مليار دولار أمريكي سنويًّا للأغراض الأمنية ومكافحة الإرهاب الذي يضرب البلاد، يتسرب منها نحو 670 مليون دولار، بما يُمَثِّل نحو 66 في المائة من تلك المخصصات، إلى صناديق سِرِّية "يلفها الغموض الكامل". وكانت السلطات النيجيرية قد كشفت العام الماضي أن 55 شخصا من بينهم وزراء سابقون في الحكومة اختلسوا 1.34 تريليون نيرا ما يعادل 6.8 مليار دولار على مدى سبع سنوات.

ويعتقد أن 147 مليار نيرا "742.42 مليون دولار" سرقها حكام ولايات سابقون، و524 مليار نيرا "2.65 مليار دولار" سرقها مصرفيون، وسبعة مليارات نيرا "35.35 مليون دولار" سرقها أربعة وزراء سابقون.