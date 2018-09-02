خاوية على عروشها

هذا القول مأخوذ من قوله تعالى: "أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا" سورة البقرة، (من الآية259) وقوله عزَّ وجل: " فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ" سورة النمل الآية(52) وصار هذا القول تعبيرا اصطلاحيا عند الناس، إذ يقال في مقامات متنوعة خاوية على عروشها، أو بيوت خاوية على عروشها وهي كناية عن أنها خالية أو خَرِبة ومتهدّمة ساقطة حيطانها (فخاوية على عروشها) تعبير بلاغي اصطلاحي جرى مجرى المثل وشاع استعماله لمعنى الخلو والخراب والسقوط.