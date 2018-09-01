بارنييه: الاتحاد الجمركي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيمنع تعطل سلاسل الإمداد

أبلغ ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في المحادثات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد صحيفة ألمانية بأن الشركات ستواجه تعطلا في سلاسل الإمداد إذا انفصلت بريطانيا بدون ضمان الوصول بشكل مستمر إلى سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة أو اتحاد جمركي.

وقال بارنييه في تصريحات لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه زونتاج تسايتونج تنشر يوم الأحد "إذا اتخذت الحكومة البريطانية قرارا لصالح اتحاد جمركي معنا، وهو ما زال ممكنا، ستكون الأمور أسهل كثيرا".

أضاف "في أي حال من الأحوال أنصح الصناعة بأن تجعل سلاسل إمدادها مقاومة لآثار الانفصال البريطاني". وردا على سؤال حول تمديد محتمل للمفاوضات بعد الموعد النهائي غير الرسمي في أكتوبر تشرين الأول، قال بارنييه "لسنا بحاجة لمزيد من الوقت. ما نحتاجه هو قرارات سياسية".