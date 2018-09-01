ترمب: لا حاجة لكندا في "نافتا" وأحذر الكونجرس من التدخل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إنه لا حاجة لإبقاء كندا في اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) وحذر الكونجرس بألا يتدخل في المفاوضات التجارية وإلا سيلغي اتفاق التجارة الثلاثي برمته.

وقال ترامب على تويتر "لا توجد ضرورة سياسية لإبقاء كندا في اتفاق نافتا الجديد. إذا لم نبرم اتفاقا عادلا للولايات المتحدة بعد ظلم دام لعقود، ستكون كندا خارجا".

أضاف "لا يجب أن يتدخل الكونجرس في هذه المفاوضات وإلا سأنهي نافتا بالكامل وسنكون أفضل حالا ونحن بعيدون".

وأبلغ ترامب يوم الجمعة الكونجرس بنيته توقيع اتفاق ثنائي مع المكسيك بعد مباحثات مثيرة للجدل مع كندا اختتمت في ذلك اليوم من دون الاتفاق على تعديل نافتا. وكان ترامب كشف عن اتفاق مع المكسيك يوم الاثنين الماضي.

وحذر نواب برلمانيون يوم الجمعة من أن أي اتفاق مع المكسيك قد يواجه صعوبات في الحصول على موافقة الكونجرس ما لم يشمل كندا. وقالوا إن دعم الديمقراطيين سيكون لازما لتمرير اتفاق ثنائي.

وهدد ترامب يوم الاثنين بفرض رسوم جمركية على السيارات التي تنتجها كندا إذا لم تنضم لمباحثات لتعديل اتفاقية نافتا التي انتقدها الرئيس الأمريكي مرارا.

وكرر ترامب اليوم السبت في تغريداته انتقاده لنافتا بأنها تسببت في خسارة الولايات المتحدة لوظائف وتجارة.

