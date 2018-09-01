82.6 مليار ريال إنفاق المستهلكين في السعودية خلال يوليو .. ارتفع 15 %

بلغ حجم إنفاق المستهلكين في السعودية خلال شهر تموز (يوليو) الماضي نحو 82.6 مليار ريال، مسجلا نموا بنسبة 15.3 في المائة على أساس سنوي، بما يعادل 11.1 مليار ريال، مقارنة بنحو 71.6 مليار ريال في تموز (يوليو) 2017.

وبحسب تحليل لوحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن حجم إنفاق المستهلكين منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، سجل ارتفاعا متواصلا على أساس سنوي، باستثناء شهر حزيران (يونيو) 2018 الذي أوقف سلسلة النمو، تزامنا مع عطلات الصيف التي تحد من الإنفاق الداخلي، فيما عاود نمو الإنفاق خلال شهر تموز (يوليو) الماضي.

وشهد إنفاق المستهلكين في السعودية تحسنا ملحوظا منذ بداية العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، إذ شهد شهر أيار (مايو) من 2018، أعلى إنفاق شهري في نحو 23 شهرا.

وبلغ متوسط الإنفاق الشهري منذ مطلع 2018، حتى نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي، نحو 82.04 مليار ريال، بزيادة وصلت إلى نحو 6.2 في المائة، مقارنة بمتوسط الإنفاق وللفترة نفسها من العام الماضي البالغة نحو 77.2 مليار ريال.

ويقل متوسط الإنفاق للعام الماضي عن متوسط إنفاق عام 2016 البالغ نحو 78 مليار ريال، ويعود ذلك إلى تراجع الإنفاق خلال الربع الثالث من 2017، الذي سجل أدنى معدل إنفاق خلال العامين الماضيين.

وبلغ متوسط إنفاق المستهلكين في السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 81.95 مليار ريال، مقارنة بنحو 78.2 مليار ريال كمتوسط شهري للنصف الأول من 2017، بارتفاع 4.8 في المائة بما يعادل 3.77 مليار ريال.

في حين سجل إنفاق المستهلكين خلال النصف الأول من العام الجاري نموا بنسبة 6.9 في المائة مقارنة بالنصف السابق، بما يعادل 5.3 مليار ريال كمتوسط شهري.

يأتي نمو إنفاق المستهلكين خلال شهر تموز (يوليو) من العام الجاري، نتيجة ارتفاع عمليات السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي وكذلك المصارف بنحو 12.7 في المائة على أساس سنوي، إضافة إلى نمو عمليات نقاط البيع البالغة نحو 19.2 مليار ريال مقارنة بنحو 15.3 مليار ريال خلال شهر تموز (يوليو) من العام الماضي.

وسجلت مبيعات نقاط البيع خلال العام الماضي 2017 نموا بنسبة 9.7 في المائة لتبلغ 200.46 مليار ريال وهي أعلى عمليات تسجلها نقاط البيع منذ البدء بالتعامل بها، فيما بلغت أعداد العمليات المنفذة نحو 708.11 مليون عملية خلال مقارنة بنحو 524.56 مليون عملية خلال 2016.



*وحدة التقارير الاقتصادية