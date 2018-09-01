"المالية" للقطاع الخاص: رفع المطالبات المالية في "اعتماد" من خلال الجهات الحكومية فقط

وجهت وزارة المالية القطاع الخاص بعدم رفع المطالبات المالية، وفواتير الخدمات، ومطالبات المستثمر الأجنبي، والمطالبات الاستثنائية، عبر منصة اعتماد، حيث إنها مقتصرة على الجهات الحكومية فقط.

ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها "الاقتصادية"، فإن وزارة المالية أكدت أن تلك الخطوة تسري من بداية شهر أيلول (سبتمبر) الجاري حتى شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حرصا منها على ضمان وتسريع إجراءات صرف المستحقات المالية للقطاع الخاص في "اعتماد".

وبحسب المعلومات فإن التوجيه يأتي في وقت تستعد فيه الوزارة إلى إطلاق خدمة تعزيز الميزانية وتخطيطها للقطاعات الحكومية قريبا، خاصة أن المنصة توفر الخدمات الإلكترونية بكل ما يخص ميزانية الجهات الحكومية من تبليغ الميزانية وعرض الميزانية ومناقلات الميزانية.

وتعتبر منصة اعتماد نقلة نوعية في مسار تحقيق التحول الرقمي لكل المعاملات الحكومية الخاصة بوزارة المالية، كما أن هذه المنصة تعزز جانب التواصل الفعال والمثمر بين وزارة المالية والقطاعين العام والخاص، سواء ما يتعلق بتنفيذ مشاريع برامج "رؤية المملكة 2030"، أو مشاريع التنمية الوطنية وفقاً لميزانياتها.

وتعد منصة اعتماد منصة رقمية موحدة تتيح للجهات الحكومية والقطاع الخاص الاستفادة الكاملة والمباشرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة المالية بمزايا عالية، ومواصفات تقنية متقدمة وتنافسية.

وتهدف "اعتماد" إلى المساهمة الفاعلة في التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي من خلال الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة المالية وفقا لدورها المحوري في تمكين الجهات الحكومية من إنجاز أعمالها.

وهناك باقة من الخدمات في منصة "اعتماد" كخدمة إدارة المدفوعات التي تشمل "المطالبات المالية، وأوامر الدفع والصرف"، وخدمة إدارة الميزانية التي تشمل "تبليغ الميزانية، وعرضها ومناقلاتها"، وخدمة إدارة المنافسات والمشتريات، التي تشمل "طرح الكراسات وشرائها، وتقديم العروض، وفحصها، والتقييم الفني والترسية"، وخدمة إدارة العقود والتعميدات وتشمل "تسجيل العقود وإجازتها والتعميدات"، وخدمة إدارة الحقوق المالية للموظفين وتشمل "رفع المسيرات، وأوامر الدفع والصرف"، وغيرها من الخدمات الأخرى أو الخدمات التي سيتم إطلاقها مستقبلاً من منصة "اعتماد" الرقمية.

وتسهم "اعتماد" في تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الأداء، وتوفر المجهود الإداري والإجرائي بين وزارة المالية والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة مثل إدارة الميزانية، ونظام المنافسات والمشتريات وإدارة العقود والتعميدات، وإدارة المدفوعات. وتتضمن المنصة أربع مزايا أساسية، ربط تكاملي وهوية ثابتة ودخول موحد لاستخدام جميع الخدمات؛ تقارير شاملة ولحظيَّة لكل البيانات الخاصة بكل الأنظمة بشكل سريع وسهل؛ إدارة مستخدمين والمهام، من خلال التفويض وتحديد الصلاحيات؛ تعاملات إلكترونية متكاملة تؤدي إلى سرعة وتوحيد الإجراءات لكافة الجهات الحكومية.

وكان محمد الجدعان وزير المالية، قد دشن في كانون الثاني (يناير)، منصة "اعتماد" الرقمية، التي تضم تحتها الخدمات الإلكترونية للوزارة المقدمة للقطاعين العام والخاص.

وقال الجدعان، "إن منصة "اعتماد" الرقمية تستهدف تقديم خدماتها لكل الجهات في القطاعين الحكومي والخاص؛ ما يساعد على تسريع عملية الإنجاز بتسهيل الإجراءات والمتطلبات الحكومية، توفيراً للوقت والجهد بالاستغناء عن التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية".

وأضاف الجدعان، أن "خدمات المنصة تسهم في تسريع عمليات سداد مستحقات القطاع الخاص باعتباره قطاعاً حيوياً، والتزام الحكومة بتسديد مستحقاته خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تسلم الوزارة أوامر الدفع مستكملةً الإجراءات من الجهة المستفيدة.

وأكد وزير المالية، أن الوزارة تعي تماما أن التأخير غير المبرر في سداد المستحقات يضيف تكلفة على الموردين أو المقاولين ومن ثم على الدولة، وهو أمر غير مقبول، خصوصاً في إطار المنهجية التي تتبناها في تكريس مبدأ الشفافية والإفصاح المالي في كل أعمالها.

وتابع "تمثل منصة "اعتماد" أحد جسور العلاقة بين القطاعين العام والخاص؛ بحكم خدماتها الإلكترونية المخصصة للقطاع الخاص إلى جانب القطاع العام باعتباره شريكاً رئيساً في التنمية الشاملة وأحد دعائم الاقتصاد الوطني".

وبين، أن استراتيجية وزارة المالية في ضوء رؤية المملكة تهدف إلى تمكين اقتصاد السعودية ليكون ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم بحلول عام 2030 من خلال تطوير نظام مالي متميز.