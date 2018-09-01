"روسنفت" ستورد مليون طن من النفط سنويا لمصفاة تركية من ديسمبر

قالت شركة الطاقة الحكومية الأذربيجانية سوكار في بيان اليوم السبت إن شركة روسنفت الروسية العملاقة للنفط ستضخ مليون طن من الخام سنويا في المصفاة التركية التابعة لسوكار.

وجرى توقيع اتفاق يوم السبت عندما التقى وفد أذربيجاني ضم الرئيس إلهام علييف بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التنفيذي لروسنفت إيجور سيتشن في مدينة سوتشي بجنوب روسيا.