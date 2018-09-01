الاتحاد الأوروبي يلغي قيودا تجارية على الألواح الشمسية الصينية

يعتزم الاتحاد الأوروبي إنهاء القيود المفروضة على بيع الألواح الشمسية القادمة من الصين هذا الأسبوع في إجراء قال منتجون من الاتحاد إنه سيتسبب في تدفق الواردات الرخيصة.

وقالت المفوضية الأوروبية، التي تنسق السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، في بيان يوم الجمعة إن الإجراءات ستنتهي في منتصف ليل الاثنين الثالث من سبتمبر، لتؤكد بذلك تقريرا نشرته رويترز في الرابع والعشرين من أغسطس.

وكانت أول مرة يفرض فيها الاتحاد الأوروبي إجراءات لمكافحة الإغراق والدعم على الألواح والرقائق والخلايا الشمسية الصينية في عام 2013 ومددها 18 شهرا في مارس آذار العام الماضي ولمح آنذاك إلى أنه ينبغي أن تنتهي تلك الإجراءات في وقت لاحق.

وجرى السماح للشركات الصينية ببيع المنتجات الشمسية في أوروبا معفاة من الجمارك إذا باعتها بالحد الأدنى للسعر الآخذ في الانخفاض بشكل مطرد، أو فوق ذلك السعر. وفي حالة بيع تلك المنتجات دون ذلك السعر، تصبح عرضة لفرض رسوم جمركية عليها تصل إلى 64.9 بالمئة.

وقالت المفوضية إن من مصلحة الاتحاد الأوروبي ككل أن تتوقف تلك الإجراءات، بالنظر إلى سعي الاتحاد لزيادة إمداداته من الطاقة المتجددة.

ورحبت وزارة التجارة الصينية بنهاية القيود واصفة الإجراء بأنه "نموذج لحل الخلافات التجارية بنجاح عبر التشاور".

وقالت الوزارة في بيان على موقعها على الإنترنت إن الإجراء "سيعيد التجارة بين الاتحاد الأوروبي والصين في الخلايا الكهروضوئية إلى ظروف السوق الطبيعية، وسيوفر بيئة أعمال أكثر استقرارا وقابلية للتنبؤ بها من أجل التعاون بين صناعات الجانبين، وسيحقق فائدة متبادلة فعلا للجانبين".