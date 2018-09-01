الصين ستمنع الاستثمار "غير المنظم والزائد عن الحاجة" في قطاع السيارات

قال مسؤول صيني اليوم السبت إن بلاده ستمنع بشكل صارم "الاستثمار غير المنظم والتطوير الزائد عن الحاجة" في قطاع صناعة السيارات، وذلك في إشارة على ما يبدو إلى قواعد مقترحة بشأن استثمارات منتجي السيارات في الطاقة الإنتاجية الإضافية.

وقال نيان يونغ رئيس قسم التنسيق الصناعي باللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إن اللجنة ستنشر قريبا مجموعة جديدة من القواعد الحاكمة للاستثمار وتنفذها.

أضاف أن القواعد الجديدة "ستضع قيودا في معايير إدارة مشروعات الاستثمار الصناعي، وتشدد القوانين، وتمنع الاستثمار غير المنظم والتطوير الزائد عن الحاجة" فضلا عن أمور أخرى.

وتتطلع الصين لمعالجة موضوع زيادة الطاقة الإنتاجية عن الحاجة في قطاع صناعة السيارات الذي يُبدي إشارات على التراجع.

وغير واضح متى ستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ، أو ما إذا كانت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ستوافق على تخفيف تلك القواعد في المسودة التي وصفها بعض المسؤولين في قطاع إنتاج السيارات بأنها مقلقة.

