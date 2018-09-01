"فيتش" تخفض توقعات التصنيف الائتماني لإيطاليا

خفضت وكالة "فيتش" توقعات التصنيف الائتماني لايطاليا، مشيرة إلى أن الخطط المالية للحكومة الجديدة تخاطر بدرجة من التخفيف المالي.

وقالت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم السبت إن الوكالة غيرت توقعاتها الائتمانية للبلاد من وضع"سلبي" بعد أن كانت عند وضع"مستقر".

وأبقت وكالة التصنيف الائتماني على تصنيفها بشأن الائتماني الخارجي طويل الاجل، عند (بي.بي.بي)، وهو قرار رحبت به الحكومة الايطالية، واستشهدت به كدليل على مصداقية برنامجها الاقتصادي.

وقالت وكالة "فيتش" في تقرير لها أمس الجمعة "مخاطر تراجع الاصلاحات الهيكلية، التي تؤثر بالسلب على أساسيات الائتمان في إيطاليا، زادت قليلا، من وجهة نظرنا. وتتضاعف المخاطر المالية والمخاطر السياسية الاخرى بسبب الدرجة الكبيرة بشكل نسبي من عدم اليقين السياسي".