عائلة نيل آرمسترونج تدافع عن فيلم "الرجل الأول"

دافعت عائلة رائد الفضاء نيل آرمسترونج عن فيلم جديد أمام اتهامات بمعاداة الولايات المتحدة بسبب عدم تضمنه مشهد غرس العلم الأمريكي احتفالا بأول هبوط على سطح القمر.

وشهد مهرجان البندقية السينمائي الأسبوع الماضي العرض العالمي الأول لفيلم "الرجل الأول" (فيرست مان) الذي يجسد فيه الممثل الكندي رايان جوسلينج دور رائد الفضاء الراحل. ونال الفيلم فيضا من إطراءات النقاد، مما يجعله منافسا مبكرا في موسم جوائز هوليوود.

وقال ريك ومارك ابنا آرمسترونج في بيان "لا نشعر أن هذا الفيلم مناهض للولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال، بل على العكس تماما".

وليس من المقرر طرح هذا الفيلم للعرض حتى أكتوبر تشرين الأول. لكن البعض في الولايات المتحدة استوقفه ما تردد عن غياب مشهد رفع العلم، ووصف السناتور الجمهوري ماركو روبيو هذا الغياب بأنه "حماقة تامة".

وكتب روبيو على تويتر "الشعب الأمريكي دفع ثمن تلك المهمة، التي كانت على صواريخ صنعها أمريكيون، وبتكنولوجيا أمريكية، حاملة روادا أمريكيين".

ونفى مخرج الفيلم داميان تشازيل أن يكون قد حاول توجيه رسالة سياسية بإسقاط مشهد غرس العلم أثناء الهبوط على سطح القمر عام 1969. ويعرض الفيلم لقطات أخرى للعلم فوق سطح القمر.

وقال تشازيل في بيان "فيما يتعلق بالسؤال عما إذا كان هذا بمثابة بيان سياسي، الجواب لا".

وقال تشازيل وابنا آرمسترونج إن تركيز الفيلم كان على حياة رائد الفضاء الشخصية والتحديات التي واجهها للوصول إلى القمر. وتوفي آرمسترونج في عام 2012.

وقال المخرج إن الفيلم يدور حول "أحد أكبر الإنجازات، ليس فقط في تاريخ أمريكا بل في تاريخ البشرية".