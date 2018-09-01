إجلاء 1800 شخص في مدينة ألمانية عقب حريق بمجمع لتكرير النفط

عقب انفجار أسفر عن حريق كبير في مجمع لتكرير النفط جنوبي ألمانيا، اضطر 1800 شخص إلى مغادرة منازلهم.
وذكرت الشرطة الالمانية اليوم السبت أن عملية الإجلاء تمت كإجراء احترازي بسبب تصاعد الدخان الكثيف الناجم عن الحريق.
وأسفر الحريق الذي اندلع في مجمع "بايرن أويل" للتكرير بمدينة فوبورج على نهر الدانوب عن إصابة ثمانية أفراد، تم نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى بإصابات متوسطة وشديدة.
وبحسب بيانات الشرطة، لم يتم حد الان تحديد السبب في الانفجار الذي وقع في ساعة مبكرة صباح اليوم، والذي أدى إلى حريق كبير في محطة لتوليد طاقة تعمل بالغاز داخل المجمع.
ويشارك أكثر من 200 رجل إطفاء في السيطرة على الحريق، ولا تزال عملية الإطفاء مستمرة حتى الآن.
أخبار اقتصادية- عالمية
- 5 مليارات دولار غرامة قياسية أوروبية على "جوجل" في قضية "أندرويد"
- «منظمة التجارة» تدرس فرض عقوبات مليارية على منتجات أوروبية بسبب «أيرباص»
- ترمب يهاجم القرار الاوروبي بفرض غرامة ضخمة على جوجل
- قائمة من الإجراءات الأوروبية المضادة للرسوم الأمريكية "الكارثية" على السيارات
- النحاس يهبط لأدنى مستوى في عام مع تسارع مبيعات الصناديق
- ارتفاع صادرات اليابان بنسبة 6.7% الشهر الماضي
- عودة قوية لـ"بيتكوين" بمكاسب 19 مليار دولار في 72 ساعة
- "سي إل إس": مستوى قياسي لأحجام تداول العملات خلال 6 أشهر
- واشنطن: سنطرح «العدوان الاقتصادي» الصيني على طاولة «العشرين» في الأرجنتين
- تراجع حجم واردات اليابان من الخام 17.1% في يونيو
أضف تعليق