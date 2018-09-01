43.2 مليار دولار حصيلة خسائر العملات الرقمية في أغسطس

رغم ارتفاع معظم العملات الرقمية خلال تعاملات أمس خاصة "بيتكوين" الأكثر شهرة، إلا أن القيمة السوقية للعملات المشفرة سجلت خسائر بلغت نحو 43.2 مليار دولار خلال شهر آب (أغسطس) المنصرم، إذ وصلت أمس إلى نحو 224.2 مليار دولار، في حين كانت 267.4 مليار مطلع الشهر.

وخسرت العملة الرقمية الأشهر "بيتكوين" نحو 10.2 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال الشهر الماضي، حيث بلغت أمس 119.5 مليار دولار، مقارنة بـ 129.7 مليار دولار مطلع آب (أغسطس).

وتأتي "إثيريم" في المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية بقيمة إجمالية 28.3 مليار دولار، فاقدة نحو 13.3 مليار دولار خلال آب (أغسطس) الماضي، حيث كانت 41.6 مليار دولار مطلع الشهر.

ووصلت القيمة السوقية لعملة ريبيل أمس إلى نحو 13 مليار دولار، فاقدة أربعة مليارات دولار خلال الفترة نفسها، حيث كانت 17 مليارا مطلع آب (أغسطس) الماضي، لتحتل المرتبة الثالثة من حيث القيمة السوقية بين العملات الرقمية.

في حين بلغت القيمة السوقية لعملة "بيتكوين كاش" أمس، نحو 9.3 مليار دولار، فاقدة 3.6 مليار دولار خلال الشهر الماضي، حيث كانت 12.9 مليار دولار مطلع آب (أغسطس) لتحتل المرتبة الرابعة من حيث القيمة السوقية بين العملات الرقمية.

ووصلت القيمة السوقية لعملة "إيوس" أمس إلى نحو 5.6 مليار دولار، فاقدة 0.7 مليار دولار، خلال أب (أغسطس) الماضي، حيث كانت 6.3 مليار دولار، مطلع الشهر، لتحتل المرتبة الخامسة من حيث القيمة السوقية بين العملات الرقمية.

وفي تداولات أمس، ارتفعت بيتكوين نحو 0.87 في المائة، لتبلغ 6905 دولارات، بحلول الساعة 4:30 عصرا بالتوقيت المحلي، بتداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار دولار، في حين زادت 5.67 في المائة خلال أسبوع.

وزادت "إثيريم" نحو 0.49 في المائة، خلال تعاملات أمس لتبلغ 277.43 دولار، بتداولات بلغت قيمتها 1.4 مليار دولار، بينما صعدت 0.72 في المائة خلال أسبوع.

في حين ارتفعت "ريبيل" نحو 0.43 في المائة، خلال تعاملات أمس لتبلغ 0.32865 دولار، بتداولات بلغت قيمتها 222.68 مليون دولار، في حين زادت بنسبة 1.79 في المائة خلال الأسبوع الماضي.

بينما صعدت "بيتكوين كاش" نحو 1.84 في المائة، خلال تعاملات أمس لتبلغ 538.13 دولار، بتداولات بلغت قيمتها 323.05 مليون دولار، في حين زادت بنسبة 1.36 في المائة في أسبوع.

وارتفعت "إيوس" نحو 5.55 في المائة، خلال تعاملات أمس لتبلغ 6.1529 دولار، بتداولات بلغت قيمتها 824.78 مليون دولار، بينما صعدت بنسبة 25.70 في المائة في أسبوع.

وبلغت قيمة تداولات العملات الرقمية أمس نحو 12.76 مليار دولار.