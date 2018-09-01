28 مليار ريال مكاسب سوقية للأسهم السعودية في أسبوع

أنهت الأسهم السعودية سلسلة تراجعات أسبوعية استمرت لأربعة أسابيع بعدما أغلقت في نهاية الأسبوع عند 7948 نقطة، محققة مكاسب بنحو 81 نقطة بنسبة 1 في المائة، لتزيد من قيمتها السوقية بنحو 28 مليار ريال لتصل إلى 1.89 تريليون ريال.

وتأتي عودة النشاط الشرائي بعدما تراجعت أسعار الأسهم على نحو كبير خلال الفترة الماضية، ما حسن من العوامل الأساسية للسوق وزيادة الفرص، خاصة في ظل ترقب للانضمام الفعلي للمؤشرات الدولية، والنتائج الإيجابية في الربع الثاني، وظهور بيانات محفزة عن القطاع المصرفي الذي حقق أرباحا قياسية في شهر تموز (يوليو) بحسب نشرة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" حيث بلغت الأرباح المجمعة للمصارف نحو 20 في المائة لتصل 4.8 مليار ريال.

وستجد السوق دعما عند مستويات 7800 نقطة بينما المقاومة عند 8100 و8250 نقطة.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7867 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الأسبوع عند 8045 نقطة رابحا 2.3 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 7948 نقطة رابحا 81 نقطة بنسبة 1 في المائة.

وتراجعت قيم التداول 34 في المائة بنحو 5.3 مليار ريال لتصل إلى 9.9 مليار ريال، بمعدل 27 ألف ريال. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 27 في المائة بنحو 161 مليون سهم متداول، لتصل إلى 423 مليون سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 18 في المائة بنحو 83 ألف صفقة لتصل إلى 361 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفع 16 قطاعاً مقابل تراجع البقية وتصدر المرتفعة قطاع الأدوية بنسبة 4 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 3.97 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 3.6 في المائة، يليه "المرافق العامة" 1.5 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 29 في المائة بقيمة 2.8 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 27 في المائة بقيمة 2.7 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 9 في المائة بقيمة 855 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر المرتفعة "وفا للتأمين" بنسبة 20 في المائة ليغلق عند 11.6 ريال، يليه "أنابيب السعودية" بنسبة 8.5 في المائة ليغلق عند 19 ريالا، وحل ثالثا "دور" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 19.98 ريال.

وتصدر المتراجعة "ميدغلف للتأمين" بنسبة 9.7 في المائة ليغلق عند 18.86 ريال، يليه "الكابلات" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 6.85 ريال، وحل ثالثا "التعاونية" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 51.60 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "سابك" بقيمة 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 598 مليون ريال.



* وحدة التقارير الاقتصادية