أردوغان" يختزل أزمة بلاده الاقتصادية: وكالات التصنيف "دجالون ومبتزون"

لم يجد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما يختصر أزمة بلاده الاقتصادية به، إلا أن يصف وكالات التصنيف الائتماني بأنهم "دجالون ومبتزون"، رغم التحليلات الاقتصادية التي أرجعت الأزمة التي تمر بها البلاد إلى عوامل عدة، كما حث الأتراك على عدم الاكتراث لتقييمات تلك الوكالات.

وأكد أردوغان أمس، أن "الحرب الاقتصادية" التي أعلنها الغرب ضد بلاده لن تطيح بها في ظل أزمة عملة آخذة في التفاقم شهدت هبوط الليرة بنحو 40 في المائة هذا العام، وفقا لـ "رويترز".

وقال أردوغان أمام مؤيديه خلال حفل تخرج عسكري في بالق أسير شمال غرب البلاد "إذا كانت معهم دولاراتهم، فالله معنا"، مدعيا أن "عملة بلاده الليرة مستهدفة، لكن تركيا ستتغلب على الهجوم، وأن تقلب العملة سيزول".

وأشار إلى أن تركيا تتخذ الإجراءات اللازمة في مواجهة هبوط الليرة وأنها بدأت ترى نتائج ملموسة لتلك الخطوات، لكن تصريحاته كان لها أثر سلبي في الليرة ودفعتها إلى التراجع.

وبحسب "الفرنسية"، رفعت تركيا أمس، الضريبة على عوائد الودائع بالعملة الأجنبية في مسعى لدعم الليرة المتهاوية، وذلك في قرار رئاسي نشر في الجريدة الرسمية.

وتم رفع الضريبة المقتطعة على ودائع العملة الأجنبية لستة أشهر من 18 إلى 20 في المائة، فيما رفعت الضريبة لسنة من 15 إلى 16 في المائة، في حين تم خفض الضريبة على عائدات الودائع بالليرة التركية لستة أشهر من 15 إلى 5 في المائة.

وخفضت الضريبة على الودائع لسنة من 12 إلى 3 في المائة، ومن 10 في المائة إلى صفر على الودائع لأكثر من سنة.

وساعدت هذه الأنباء الليرة على الانتعاش قليلا في أعقاب خسائر سابقة، وتم التداول بها عند 6.5 مقابل الدولار و7.6 لليورو، إلا أنها انخفضت مرة أخرى في نهاية اليوم بعد تصريحات أردوغان لتهبط إلى 6.7 ليرة مقابل الدولار.

وفقدت العملة التركية نحو 9 في المائة من قيمتها خلال تعاملات هذا الأسبوع ككل، وهو أسوأ أسبوع لليرة خلال العام الجاري.

وتراجعت قيمة الليرة نحو 5 في المائة أمس الأول، وتم التداول بها عند 6.7 للدولار "عند الساعة الثالثة والنصف بتوقيت جرينتش"، وسط مخاوف إثر الأنباء عن استقالة نائب حاكم البنك المركزي.

وتحدى البنك المركزي الضغوط لرفع نسبة الفائدة رغم تهاوي الليرة والتضخم الذي ارتفع لنحو 16 في المائة.

وذكرت وسائل الإعلام التركية أمس الأول، أن نائب حاكم البنك المركزي إركان كيليمجي سيغادر المنصب الذي تولاه للسنتين الماضيتين إلى منصب جديد في بنك تركيا للتنمية.

وبموجب القرار الجديد، سيختار الرئيس رجب طيب أردوغان شخصا يشغل المنصب الشاغر.

وكان كيليمجي أحد نواب الحاكم مراد جيتناكيا، وعددهم أربعة، من أعضاء لجنة السياسة النقدية التي تحدد نسب الفائدة.

ويقول المحللون "إن زيادة نسبة الفائدة ضرورية لوقف أزمة الليرة"، لكن أردوغان الذي وصف الفائدة مرة بأنها "أداة استغلال"، يعارض مثل تلك الخطوة لتفادي إضعاف النمو.

ووفقا لـ "الألمانية"، فإن الرئيس التركي أكد أن الاقتصاد التركي قادر على صد الهجمات التي يواجهها، مستخدما خطابا حماسيا في الوقت الذي يحاول فيه علاج الاقتصاد التركي المتعثر.

وذكر أردوغان أن "سعر الصرف تحول إلى رصاصة صرف"، في إشارة إلى تذبذب أسعار الصرف التي اعتبرها الرئيس التركي عملية ضد بلاده.

وكان توتر العلاقات التركية الأمريكية على خلفية اعتقال تركيا القس الأمريكي أندرو برونسون بدعوى تورطه في أعمال إرهاب وتجسس قد أدى إلى تدهور العملة وأسعار السندات والأسهم التركية.

يذكر أن التعديلات الضريبية التي تم إعلانها أمس، هي أحدث حلقة في سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية بهدف الحد من تراجع العملة المحلية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه البنك المركزي التركي ضغوطا قوية من جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لعدم زيادة أسعار الفائدة التي يتوقعها المستثمرون في ظل ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 10 في المائة.

من جهته، قال وزير المالية التركي براءت ألبيرق أمس، "إن وكالات التصنيف الائتماني الدولية تبذل جهودا حثيثة لإيجاد رأي متشائم بشأن مصارف تركيا"، مبينا أن الحكومة تعهدت بمساندة مؤسساتها المالية.

ومتحدثا في لقاء لممثلي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، ذكر ألبيرق أن تركيا ستواصل اتخاذ خطوات لدعم وحماية عملتها.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات من البنك المركزي التركي أمس، أن حيازات الأفراد والمؤسسات التركية من النقد الأجنبي هبطت إلى 152.8 مليار دولار في 24 من آب (أغسطس) المنصرم، مقارنة بـ 159.9 مليار دولار في العاشر من الشهر نفسه.

وأظهرت البيانات أيضا أن إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تراجع إلى 72.9 مليار دولار من 79.1 مليار دولار