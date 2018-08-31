الأسهم الأوروبية تهبط مع تجدد المخاوف من حرب تجارية

هبطت الأسهم الأوروبية لثاني جلسة على التوالي اليوم الجمعة بفعل تقارير بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لفرض المزيد من الرسوم الجمركية على منتجات من الصين، وسجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أسوأ أداء شهري منذ فبراير شباط.

وأنهى المؤشر القياسي جلسة التداول منخفضا 0.8 بالمئة، بينما هبط المؤشر داكس الألماني، المثقل بأسهم شركات صناعية سريعة التأثر بالتجارة، واحدا في المئة.

وأغلقت مؤشرات جميع القطاعات، عدا واحد، منخفضة. وتعرضت أسهم السيارات لضغوط من النزاع بين ترامب والاتحاد الأوروبي بشأن التجارة وأغلق مؤشرها منخفضا 1.6 بالمئة ليكون القطاع الأسوأ أداء.

وذكرت تقارير أن ترامب رفض عرضا من الاتحاد الأوروبي لإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات قائلا إن السياسات التجارية للاتحاد "لا تقل سوءا عن الصين". وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إن الاتحاد الأوروبي سيرد بالمثل إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على السيارات.

وجاءت أسهم دايملر وفولكسفاجن وبي.إم.دبليو وكونتيننتال بين أكبر الخاسرين في المؤشر داكس، مع هبوطها في نطاق من 1.4 إلى 1.9 في المئة.

وعلى النقيض قفزت أسهم وايتبريد بما يصل إلى 19 في المئة بعد أن وافقت الشركة البريطانية على بيع سلسلة مقاهي كوستا الشهيرة إلى كوكاكولا مقابل 3.9 مليار جنيه استرليني (5.1 مليار دولار).

وقال متعاملون إن قيمة الصفقة تتجاوز توقعات السوق بما يتراوح بين 500 مليون إلى 900 مليون استرليني وجرى اتمامها بأسرع مما كان متوقعا. وسيعاد معظم المبلغ النقدي للصفقة إلى المساهمين.

ومن بين أكبر الخاسرين بين الأسهم الأوروبية هبط سهم سيج البريطانية لتطوير البرمجيات حوالي 8 بالمئة بعد أن فاجأت الشركة السوق بالإعلان عن أن رئيسها التنفيذي ستيفن كيلي سيترك منصبه في مايو أيار من العام القادم.