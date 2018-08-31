افتتاح مطار بكين العملاق في 2019

يعمل ثمانية آلاف عامل فوق مساحة شاسعة في ريف بكين لبناء مطار جديد عملاق بمواصفات حديثة يتوقع أن يكون من بين المطارات التي تستقبل أكبر عدد من المسافرين في العالم.

وقال المدير التنفيذي لمشروع مطار داشينغ الدولي لي جيانهوا ان المطار الذي يهدف إلى تخفيف الضغط عن مطار بكين الذي يكاد يستنفد طاقته الاستيعابية سيفتتح في حزيران/يونيو 2019.

وعندما يعمل بكامل قدراته في 2025 سيكون لدى المطار وهو الثالث في بكين، ثمانية مدرجات وسيتمكن من استقبال 72 مليون سائح سنوياً.

وأضاف لي المسؤول في مجموعة بكين للإنشاءات الحضرية خلال جولة مع الصحافيين في الورشة أن "كل مراحل البناء نفذت في المهل المحددة أو حتى قبل ذلك وكل التقنيات التي نستخدمها مطابقة للمعايير الدولية".

ويجري العمل في الورشة على قدم وساق وسط لافتات تدعو للالتزام بمعايير السلامة وتحت علم صيني ضخم يتدلى من سقف زجاجي شفاف.

وقال لي جيانهوا إن الكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 63,9 مليار يوان (8 مليار دولار) ويحتاج إلى نحو 200 ألف طن من الفولاذ وهي كمية مماثلة لتلك التي استخدمت في بناء حاملة الطائرات لياوننغ.

وأوضح أن العمال يعملون بوتيرة سريعة جداً توازي بناء مبنى من 18طابقاً كل يوم.

ويتوقع بحلول 2036 أن يتضاعف عدد المسافرين عبر الجو في العالم إلى 7,8 مليار سنوياً وفق تقدير الجمعية الدولية للنقل الجوي (اياتا)