بداية من أكتوبر.. الكويت تنشر الأسعار الشهرية للخام الخفيف الممتاز

قال مصدران مطلعان اليوم الجمعة إن الكويت تخطط لنشر أسعار البيع الرسمية الشهرية لخامها الجديد، خام الكويت الخفيف الممتاز، بداية من الشحنات التي سيجري تحميلها في أكتوبر تشرين الأول.

وأشار المصدران إلى أن الأسعار من المتوقع إعلانها الشهر المقبل إلى جانب خام التصدير الكويتي.

أضافا أن خام الكويت الخفيف الممتاز بيع إلى الآن على أساس فوري فقط بأسعار قريبة من سعر الخام السعودي الخفيف جدا، مشيران إلى أن وجود سعر شهري سيمكن مؤسسة البترول الكويتية من بيع نفطها بعقود طويلة الأجل.

وقال أحد المصدرين إن الإمدادات الآجلة قد تبدأ في نهاية العام الجاري أو أوائل العام المقبل.

ولم يتسن الاتصال بمؤسسة البترول الكويتية على الفور للحصول على تعليق منها.

وباعت مؤسسة البترول الكويتية الشهر الماضي 100 ألف برميل يوميا من خام الكويت الخفيف الممتاز للتحميل في سبتمبر أيلول لمشترين من شمال آسيا.