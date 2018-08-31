أبل تكشف عن موعد إطلاق "آيفون" الجديد

بعد ترقب دام أسابيع عدة، أعلنت شركة أبل الأميركية، مساء الخميس، أنها ستكشف النقاب عن هواتفها المنتظرة يوم الأحد، 12 من سبتمبر المقبل.

وذكرت الشركة الشهيرة أن الكشف عن الهواتف الثلاثة سيجري خلال حفل يقام في مقر الشركة بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وحسبما أوردت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن الإعلان هذه المرة يختلف عن مناسبات سابقة كانت تكتفي فيها أبل بالكشف عن هاتف أو اثنين.

وتوقعت أن تكون الهواتف الثلاثة الجديدة قريبة في التصميم من هاتف آيفون X، الذي أطلق في 2017، لكن مع إضافات جديدة في الخصائص والحجم.

وستصبح الهواتف الجديدة متوفرة في عدد من الأسواق، بعد أسبوع من الحفل الرسمي في كاليفورنيا، بحسب "سكاي نيوز".

وذكرت تقارير في وقت سابق أن الهواتف الجديدة ستكون بأسعار متباينة وأقل من ثمن هاتف آيفون X، الذي واجه انتقادات بسبب ارتفاع ثمنه ( أكثر من 1000 دولار).