ترمب لمنظمة التجارة العالمية : تطوروا أو ننسحب

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية ما لم "تطور نفسها".

والتصريحات التي أدلى بها ترامب خلال مقابلة مع وكالة بلومبرغ الخميس، هي الأخيرة في سلسلة من الهجمات على مؤسسات النظام العالمي التي أسهمت الولايات المتحدة في بنائها بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال ترامب للوكالة الإخبارية "إذا لم يطوروا أنفسهم سأنسحب من منظمة التجارة العالمية" واصفا اتفاقية تأسيس المنظمة بأنها "أسوأ اتفاق تجاري على الاطلاق".

وقال ترامب الذي سبق أن انتقد نظام تسوية النزاعات في المنظمة بوصفه غير مؤات للولايات المتحدة، إن واشنطن "نادرا ما ربحت دعوى" هناك رغم أن الأمور بدأت تتغيّر العام الماضي.

وقال "في العام الماضي بدأنا نربح كثيرا" وأضاف "أتعرفون السبب؟ لإنهم على يقين بأنه إذا لم نربح، فسوف أنسحب منها".

وانضمت الصين التي تخوض حاليا حربا تجارية مع الولايات المتحدة، لمنظمة التجارة العالمية في 2001، وهي خطوة وصفها الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر بالخطأ.

وجاءت تهديدات ترامب فيما تواجه واشنطن تحديات في المنظمة مع رفع شركائها التجاريين شكاوى احتجاجا على الرسوم الجمركية المشددة التي فرضتها الولايات المتحدة على دخول منتجاتها.