رئيس هيئة الرياضة يوجه بفتح المدرجات خلف المرميين بشكل مجاني للجماهير في مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان



وجّه معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ بفتح المدرجات خلف المرميين بشكل مجاني للجماهير خلال مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

وأعلن معاليه عن تخفيضات خاصة لأسعار التذاكر تشمل:

- منسوبي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني وأمن الدولة 50%.

- الأطباء 50%.

- الرياضيين القدامى 25%.

- الحاصلين على أوسمة الدولة بكافة فئاتها 75%.

- منسوبي الهيئة العامة للرياضة 25%.

- الأطفال حتى طول (130سم) 50%.

بالإضافة لمجانية الحضور لكل من : ذوي الإحتياجات الخاصة - أبناء الشهداء - فوق 60 عاماً (جميع الجنسيات).

يأتي ذلك تقديراً لهذه الفئات ولتحفيز الجمهور الرياضي في المملكة من أجل حضور المباريات بشكل أكبر.

