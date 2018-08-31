«الجامعة العربية»: الاتحاد الجمركي يحتاج إلى أعوام لإقراره .. التعرفة أبرز أسباب التأخير

قال لـ"الاقتصادية" مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن مشروع الاتحاد الجمركي العربي الموحد لن يعرض في القمة العربية المقبلة نظرا لعدم اكتمال مراحله، إذ يواجه عددا من القيود بينها اختلاف المستويات الاقتصادية والتعرفة الجمركية لكل دولة، موضحا أن إقراره قد يحتاج إلى لسنوات كالتجربة الأوروبية التي استغرقت 18 عاما.

لكنه أوضح على هامش ختام الاجتماع الـ 38 لمديري الجمارك في الدول العربية الذي عقد في مقر الأمانة العامة خلال الفترة من 29 وحتى 30 آب (أغسطس) الجاري لمتابعة وتنفيذ التوصيات الصادرة في اجتماعهم السابق، أن المشروع قطع شوطا كبيرا حيث تم الانتهاء من القانون الجمركي واللوائح التنفيذية.

وأشار المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أنه يجري العمل حاليا على التعرفة الجمركية الموحدة من قبل اللجنة المختصة للتوصل إلى اتفاق، وذلك من خلال دراسات لوضع آليات توزيع الحصيلة وتعويض الدول المتضررة.

وبين المسؤول أن الاجتماع أشار إلى خطوات كبيرة في إطار تنفيذ منطقة التجارة من خلال إقرار قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتبادلة، التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، التي تم الاتفاق عليها لتشمل أكثر من 90 في المائة من السلع، واتخذ قرار من المجلس الاقتصادي الاجتماعي أن تشمل جميع الدول العربية الـ18 عدا أربع دول في إفريقيا.

ولفت إلى أن عشر دول قدمت جداول التزاماتها في مجال تجارة الخدمات الذي يحتل أولوية كبيرة في العمل الاقتصادي العربي المشترك، إلا أن الدول التي وقعت نهائيا على الاتفاقية بلغت ثلاث دول فقط شملت السعودية، والأردن، ومصر، وتمت مخاطبة البقية لاتخاذ الإجراءات التشريعية للتوقيع الذي يهيئ جاهزيتها، إلا أن دخولها حيز التنفيذ يستغرق ما بين ستة أشهر إلى عام بعد التصديق على الاتفاقيات.

وتناول الاجتماع اتفاقية التعاون الجمركي التي تم الموافقة عليها فقط من قبل الأردن والسعودية، وينتظر دخول سبع دول لتتمكن من دخولها حيز النفاذ.