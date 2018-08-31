«نمو» تضيف 5 نقاط .. قيم التداول ترتفع 3 أضعاف إلى 1.5 مليون ريـال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.22 في المائة لتغلق عند 2691 نقطة رابحة خمس نقاط. وارتفعت قيم التداول ثلاثة أضعاف بنحو 1.1 مليون ريال لتصل إلى 1.5 مليون ريال، بمعدل 21 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة ثلاثة أضعاف كذلك بنحو 73 ألف سهم لتصل إلى 97 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.58 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 25 في المائة لتصل إلى 70 صفقة. وارتفعت ثلاثة أسهم مقابل تراجع ثلاثة أخرى واستقرار البقية. وتصدر المرتفعة "التطويرية الغذائية" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 67.60 ريال، يليه "ريدان" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 12.98 ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بنسبة 0.08 في المائة ليغلق عند 25 ريالا. بينما تصدر المتراجعة "الكثيري" بنسبة 1.6 في المائة ليغلق عند 27.10 ريال، يليه "أبو معطي" بنسبة 1.3 في المائة ليغلق عند 10.54 ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بنسبة 0.38 في المائة ليغلق عند 26 ريالا.
وكان الأعلى تداولا "أبو معطي" بقيمة 666 ألف ريال، يليه "باعظيم" بقيمة 379 ألف ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بقيمة 236 ألف ريال.
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أسواق الأسهم- السعودية
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