"أمازون" على خطى "أبل" .. 25 مليار دولار وتدخل "نادي التريليون"

الصعود الهائل لشركة أمازون في السنوات القليلة الماضية قد يجعل منها، قريبا، ثاني شركة أمريكية تصل إلى تقييم عند تريليون دولار بعد شركة أبل التي تجاوزت هذه القيمة في الثاني من آب (أغسطس).

وتتجه "أمازون" إلى تحقيق أكبر مكاسب لها في أربعة أشهر، حيث يفصلها فقط 26 مليار دولار عن عتبة التريليون.

وارتفع سهم "أمازون دوت كوم" خلال تداولات الخميس وسجل مستوى قياسيا جديدا، الأمر الذي عزز من القيمة السوقية لشركة التجارة الإلكترونية.

وقفز سهم "أمازون" بنحو 550 في المائة منذ نهاية عام 2014، وهو ما أضاف 800 مليار دولار إلى قيمتها السوقية منذ ذلك الحين.

وكانت "أبل" قد سجل سهمها مستوى قياسيا تاريخيا دفع قيمتها السوقية إلى أعلى من تريليون دولار في الثاني من آب (أغسطس).

وارتفع سهم "أمازون" بنسبة 0.9 في المائة إلى 2017.3 دولار، لتصل قيمتها السوقية إلى 975 مليار دولار.

وأكد محللون ثقتهم المتزايدة بأن سرعة نمو الشركة وارتفاع الإيرادات بفضل الإعلانات والاشتراكات ستؤدي إلى ارتفاع أرباحها.

وقفزت ثروة جيف بيزوس المياردير ورجل الأعمال الأمريكي بمقدار 5.15 مليار دولار في ساعات بدعم الأداء الإيجابي لسهم شركته "أمازون" بعد تقديرات قوية لسعر السهم.

وفي نهاية جلسة أمس ارتفع سهم "أمازون" بنحو 3.4 في المائة إلى 1998.1 دولار، وجاءت مكاسب سهم الشركة عقب تقديرات إيجابية من جانب بنك "مورجان ستانلي" لأدائه حيث حدد السعر المستهدف لشركة التجارة الإلكترونية عند 2500 دولار، بعد أن كان يستهدف مستوى 1850 دولارا.

وأضاف البنك في مذكرة لعملائه أن لديهم ثقة متزايدة بأن إيرادات "أمازون" التي تنمو بسرعة وتحقق هامش ربح مرتفع ستسجل ربحية أعلى، ووصلت الآن القيمة الإجمالية لثروة جيف بيززوس عند 164 مليار دولار.