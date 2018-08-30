"بعبع التوظيف" يقض مضاجع قلعة المصرفية العالمية

ما زال بعبع التوظيف يقض مضاجع القطاع المصرفي السويسري، منذ ثلاث سنوات، وقد أطلَّ برأسه العام الماضي مسجلا انخفاضا في عدد موظفي المصارف داخل سويسرا بنسبة 7.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، أو مِن 101.382 موظف كان يعمل في القطاع المصرفي إلى 93.554 "في معدلات الدوام الكامل".

ويعود السبب الرئيس لهذا الانخفاض الشديد في التوظيف إلى قيام "مصرف كبير" بنقل أنشطة مهمة من شركته الأم إلى شركات الخدمات الداخلية التي لا تقع ضمن عائلة المصارف ولا تملك ترخيصا مصرفيا.

وهذا التغيير جاء نتيجة للوائح تنظيمية، حسبما قال لـ "الاقتصادية" مارتن هيس، كبير الاقتصاديين في الرابطة.

وواصلت التحديات التي تواجه القطاع المصرفي السويسري زخمها لتتجسد هذه المرة في انخفاض التوظيف 7.7 في المائة، وعدد مصارف البلاد في حدود ثمانية مصارف، أو من 261 مصرفا في 2016 إلى 253 مصرفا في نهاية العام الماضي، ولم يمس هذا التخفيض إلا المصارف الأجنبية وفروعها.

ًوكان من خصائص البيئة السلبية للقطاع المصرفي السويسري في 2017 الارتفاع المستمر في التكاليف التنظيمية، والفترة المستدامة لأسعار الفائدة السلبية، فضلا عن عدم اليقين في الأمور السياسية والقانونية في أعقاب التوترات التجارية الدولية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.

ومع ذلك، عادت المصارف السويسرية الـ 253 على مسار النمو، إذ ارتفع إجمالي أرباحها السنوية إلى نحو عشرة مليارات فرنك سويسري "9.8 مليار فرنك"، مقارنة بـ 9.7 مليار فرنك في 2016، بزيادة 24 في المائة.

وبلغ صافي الدخل التشغيلي الإجمالي للمصارف "أو الإيرادات التشغيلية الإجمالية" بحدود 62.5 مليار فرنك سويسري، وهو رقم مناظر للمستوى الذي كان عليه في السنه السابقة، ما يعني حصول استقرار في هذا الميدان.

وزاد إجمالي ربح المصارف بنسبة 11.9 في المائة، ودفعت هذه الصناعة المالية ضرائب الدخل والضرائب على الأرباح بمقدار 2.2 مليار فرنك.

وارتفع مجموع الميزانيات العمومية 4.8 في المائة إلى 3249 مليار فرنك "ثلاثة تريليونات و249 مليار فرنك"، مقارنة بثلاثة تريليونات و100 مليار فرنك في 2016.

وحسب أرقام رابطة المصرفيين السويسريين، فإن الأصول الخاضعة للإدارة "للتشغيل" بلغت سقفا جديدا، بزيادة قدرها 9.6 في المائة لتصل إلى 7.292 مليار فرنك وهو رقم قياسي جديد لم يسجل مثله منذ الأزمة المالية العالمية. وظلت حصة أصول العملاء الأجانب مستقرة، في حين سجلت إدارة الأصول المؤسسية أسرع نمو بإدارتها أصولاً بلغ مجموعها 3386 مليار دولار "ثلاثة تريليونات و386 مليار دولار" مقابل تريليونين و987 مليار فرنك في 2016، بزياردة قدرها 13.4 في المائة.

وظلت أعمال الإقراض دعامة مهمة للتنمية الاقتصادية في سويسرا، إذ ارتفعت قروض الرهون العقارية المحلية بنسبة 2.7 في المائة وهي نسبة بقيت دون تغيير تقريباً مقارنة بالسنة السابقة.

وبلغت الأصول الخاضعة للإدارة رقماً قياسياً جديداً، ولم يطرأ سوى تغيير طفيف على الحصة العائدة إلى الزبائن الأجانب منذ التزام سويسرا بالتبادل الآلي للمعلومات في 2013.

وعلى الرغم من ظروف تنظيمية أكثر صرامة، والانخفاض المستمر في أسعار الفائدة، لا تزال بلاد المصارف رائدة في الخدمات المصرفية الخاصة عبر الحدود.

وأفادت الرابطة في مؤتمر صحافي أمس أن سويسرا تمثل 27.5 في المائة من حصة السوق المالية العالمية، محافظة بذلك على مركزها المالي الرائد عالمياً في السوق العالمية للمصارف الخاصة.

ونبَّهت الرابطة إلى أنه من أجل استمرار القطاع المصرفي السويسري في الانتماء إلى المراكز المالية التي لها وزن، فإنها تحتاج إلى وصول الزبائن الأجانب إلى أسواقها دون قيود، وضمان تكافؤ تشريعاتها، وأن تواصل تحسين الظروف الإطارية في مجالات سوق العمل، والتنظيم، والتدريب.

لكن الرابطة أكدت أن الذي سيحدد مسار النمو في المستقبل، الذي سيعزز مزايا سويسرا كمركز مالي ويضمن القدرة التنافسية لمصارف البلاد يعتمد على التدابير المالية الخاصة بالسوق ومِن أولوياتها إلغاء رسوم الدمغة، والإصلاح الضريبي، وتحسين فرص وصول الاتحاد الأوروبي إلى الأسواق، وتأسيس ظروف عمل ملائمة معترف بها دولياً.

أما على صعيد آفاق التوظيف الجديد في القطاع المصرفي داخل سويسرا وليس خارجها، فيبدو أن ضوءا قد ظهر في نهاية النفق.

ووفقا لدراسة استقصائية أجرتها رابطة المصرفيين السويسريين، فإن نحو ثلث المصارف التي شملها الاستطلاع أشار إلى أنه يعمل على تحسين جبهة العمل بحلول نهاية العام الحالي، ويتوقع الثلثان الباقيان وضعا لا يتغير عن الوضع الحالي.

وقالت الرابطة في البارومتر الذي أعلنته أمس "إن إشارات نمو القطاع المصرفي خضراء صافية، حتى إن كانت البيئة الحالية مثقلة بالشكوك"،

وأوضحت أنه في النصف الأول من العام انخفضت العمالة انخفاضاً طفيفاً، لكن الأرقام المتوقعة للمستقبل لا بد أن تكون إيجابية.

وكان التقليص مرتفعاً بشكل خاص في المصارف الكبيرة "-23.1 في المائة" وكذلك في المصارف الأجنبية "-2.9 في المائة"، وجاء الانخفاض في فئة "المصارف الأخرى" بنسبة 1.3 في المائة.

من ناحية أخرى، أنشأت مصارف المقاطعات والمصارف الإقليمية وصناديق الادخار، ومصرف رايفايسن، والمصارف الخاصة، ومصارف الأوراق المالية ما مجموعه 694 وظيفة في 2017. وسجلت أكبر الزيادات في أرقام التوظيف في سوق الأوراق المالية "+ 3.3 في المائة"، والمصارف "+ 2.4 في المائة" والمصرفيين الخاصين "+ 2.2 في المائة".

وسجلت مصارف المقاطعات وكذلك الصناديق الإقليمية وصناديق الادخار زيادات خجولة جدا "كل منها 0.2 في المائة".

ووفقا لأرقام الرابطة، انخفض معدل البطالة في القطاع المصرفي في النصف الأول من 2018 مقارنة بشهر كانون الأول (ديسمبر) 2017 إلى 2.3 في المائة، أو إلى أقل من متوسط معدل البطالة في الاقتصاد العالمي الذي كان في حدود 2.4 في المائة في حزيران (يونيو) 2018.