الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل مخاوف بشأن تجارة الصين

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، مع ضعف الأسواق الصينية والقلق بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما طغى على أجواء تفاؤل بإمكانية التوصل لاتفاق على نسخة معدلة من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) بحلول غد الجمعة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.3 في المئة، بينما انخفض مؤشر داكس للأسهم الألمانية، الأكثر تأثرا بالصين وهي سوق رئيسية للصادرات الألمانية، 0.5 في المئة.

وهبطت الأسهم الصينية بعد تقرير لرويترز أظهر أن نشاط المصانع في الصين تباطأ في أغسطس آب لثالث شهر على التوالي، وسط مخاوف من تصعيد في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وتراجع مؤشر قطاع التعدين الأوروبي، السريع التأثر بالتجارة، 0.8 في المئة.

وجاء مؤشر القطاع العقاري بين أكبر الخاسرين مع تراجعه 1.2 بالمئة. وهبط سهم يونيبيل رودامكو وستفيلد 4.3 في المئة، رغم أن أكبر شركة عقارية في أوروبا سجلت زيادة في الأرباح من استحواذها على وستفيلد الاسترالية العملاقة لمراكز التسوق.

ومن بين البورصات الرئيسية في أوروبا، تراجع المؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.6 في المئة والمؤشر كاك الفرنسي 0.4 في المئة.

