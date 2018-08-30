التضخم في ألمانيا يستقر على 2% في أغسطس

أصدر مكتب الإحصاء الاتحادي في المانيا اليوم الخميس تقديرات أولية كشفت استقرار معدل التضخم عند اثنين بالمئة في آب/ أغسطس الجاري على أساس سنوي.

ولم يطرأ تغير كبير على المعدل خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ بلغ اثنين بالمئة في يوليو/ تموز/ مقابل 2.1 بالمئة في حزيران/ يونيو و2.2 بالمئة في أيار/ مايو.

وارتفعت أسعار الطاقة في آب/ أغسطس، بنسبة 6.9 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه قبل عام. كما زادت أسعار الأغذية بنسبة 2.5 بالمئة، في ظل تراجع الضغوط التي تدفع الأسعار للارتفاع.

وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 1.4 بالمئة فقط على أساس سنوي، مقابل 1.6 بالمئة في تموز/ يوليو. وارتفعت الإيجارات بنسبة 1.6 بالمئة مقارنة مع آب/ أغسطس العام الماضي.

وأشار المحلل لدى مصرف "كومرتسبنك"، ماركو فاجنر إلى أن ولايات معينة خفضت تكاليف رعاية الأطفال في دور الحضانة ما ساهم في تراجع المعدل بالنسبة للخدمات.

ويتوقع خبراء اقتصاد تراجع حدة زيادات أسعار المستهلكين في الاشهر القادمة، في ضوء التغيرات التي يشهدها سوق النفط الخام.

ويتوقع توماس جيتزيل، كبير الاقتصاديين لدى مصرف "في بي بنك جروب" حدوث تراجع معتدل في معدل التضخم إذا لم يحدث ارتفاع جديد في أسعار النفط.