بافيت : "بيركشاير" أعادت شراء أسهمها .. وزادت حصتها في "أبل"

قال الملياردير الأمريكي وارن بافيت رئيس بيركشاير هاثاواي اليوم إن الشركة بدأت بإعادة شراء أسهمها للمرة الأولى منذ 2012 وإنها أحدثت زيادة "ضئيلة" في حصتها الضخمة بالفعل في عملاق التكنولوجيا أبل. ومتحدثا على شاشات محطة تلفزيون سي.إن.بي.سي قال بافيت أيضا إنه لا يزال من الأفضل للمستثمرين أن يمتلكوا سلة من الأسهم بدلا من السندات لأجل 30 عاما والأوراق المالية الأخرى الثابتة الدخل بينما تستفيد الشركات الأمريكية من اقتصاد قوي. ووصل بافيت الذي يتم اليوم عامه الـ 88 إلى مطعم سميث آند ولينسكي في مانهاتن مع الشخص الذي وافق في يونيو على دفع أكثر من 3.3 مليون دولار في مزاد خيري سنوي ليتناول الغداء معه.
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