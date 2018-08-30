أسهم أمريكا تبدأ تعاملاتها منخفضة مع استمرار مخاوف حرب التجارة مع الصين

بدأت الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم الخميس لتوقف موجة صعود قياسي دامت أربعة أيام على ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع حيث ألقت مخاوف نزاع الرسوم الجمركية الأمريكي الصيني بظلالها على التفاؤل بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة وكندا.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 25.56 نقطة بما يعادل 0.10 بالمئة ليفتتح عند 26099.01 نقطة وفقد ستاندرد اند بورز 5.10 نقطة أو 0.18 بالمئة مسجلا 2908.94 نقطة ونزل ناسداك 15.49 نقطة أو 0.19 بالمئة إلى 8094.20 نقطة.