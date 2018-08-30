أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم تحديث اللائحة الفنية السعودية الخاصة بفترات صلاحية المنتجات الغذائية بحيث تدخل نطاق التطبيق ابتداء من 2018/9/1 بحسب بيانا بثته عبر موقعها الرسمي.
أنت هنا
- الرئيسية
- أخبار اقتصادية
- محلية
- الغذاء والدواء : بدء تطبيق اللائحة الخاصة بفترات صلاحية المنتجات الغذائية 1 سبتمبر
أخبار اقتصادية- محلية
- «هيئة الاتصالات» لـ "الاقتصادية": الشركة المخلة بالتوطين ستحاسب
- إطلاق 5 برامج لتطوير صناعة وإنتاج عسل النحل في المملكة
- "الصناعات العسكرية" توقع اتفاقية تجارية مع "نافانتيا الإسبانية" لتوريد 5 سفن حربية بنسبة توطين تبلغ 60%
- "صدارة" و "كلية الجبيل الجامعية" توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المواد الأكاديمية والأبحاث العلمية
- 350 مخالفة ضد شركات تلاعبت ببطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة كهربائية وإطارات
- "السعودية للكهرباء" توفر 109 مليون برميل ديزل ووقود خام منذ 2016
- "معادن" توقّع مذكرة تفاهم مع "جنرال الكتريك" لبحث التعاون في الحلول الرقمية لقطاع التعدين
- هيئة الاتصالات تطرح ترخيص جديد لتقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية
- توقيع محضر إنشاء مجلس تنسيقي بين المملكة والكويت
- 9.5 مليار ريـال واردات المملكة من الجوالات منذ بداية العام
أضف تعليق