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أخبار اقتصادية- محلية

الغذاء والدواء : بدء تطبيق اللائحة الخاصة بفترات صلاحية المنتجات الغذائية 1 سبتمبر

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم تحديث اللائحة الفنية السعودية الخاصة بفترات صلاحية المنتجات الغذائية بحيث تدخل نطاق التطبيق ابتداء من 2018/9/1 بحسب بيانا بثته عبر موقعها الرسمي.

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