الذهب يتراجع بفعل صعود الدولار والبلاديوم يسجل ذروة 9 أسابيع

نال ارتفاع طفيف للدولار من الذهب اليوم لكن من المتوقع أن تواصل الأسعار انتعاشها في الأسابيع المقبلة بعد خسائر حادة في وقت سابق من الشهر الحالي. وفي الساعة 0955 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 بالمئة عند 1202.96 دولار للأوقية (الأونصة) في حين فقدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة لتسجل 1209 دولارات للأوقية. وقال كارستن مانكه المحلل لدى جوليوس باير في زوريخ "أصبحنا أكثر إيجابية إزاء الذهب. ورغم قناعتنا الكبيرة بارتفاع الأسعار في المدى المتوسط والطويل فإننا نرى بعض التحدي في المدى القصير ما دام الدولار قويا. "عليك أن تتوخى الحذر إذا كنت تريد لأسعار الذهب أن ترتفع لكننا نعتقد أن القاع هاهنا." وارتفع مؤشر الدولار ارتفاعا طفيفا مما جعل الذهب أعلى تكلفة للمشترين بعملات أخرى وذلك بعد أن سجل المؤشر أدنى مستوياته في أربعة أسابيع عند 94.434 يوم الثلاثاء. وتراجعت الفضة 0.8 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.61 دولار للأوقية. وفقد البلاتين 0.9 بالمئة ليسجل 788.49 دولار بينما ارتفع البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 978.25 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 19 يونيو حزيران عند 983.75 دولار.