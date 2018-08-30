النفط يرتفع بفعل انخفاض المخزون الأمريكي واقتراب عقوبات إيران

ارتفعت أسعار النفط اليوم مواصلة مكاسبها القوية منذ الجلسة السابقة بفعل تراجع في مخزونات الخام الأمريكية وتعطيلات متوقعة للمعروض من إيران وفنزويلا. وفي الساعة 06:57 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت العالمي عند 77.40 دولار للبرميل مرتفعة 26 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة عن إغلاقها السابق. وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 32 سنتا أو 0.5 بالمئة مسجلة 69.83 دولار للبرميل. وارتفع خام برنت أكثر من تسعة بالمئة منذ 15 أغسطس آب وبلغ اليوم أعلى مستوياته منذ 11 يوليو تموز عند 77.48 دولار للبرميل. وزاد غرب تكساس الوسيط أكثر من سبعة بالمئة على مدى الفترة ذاتها. وقال وليام أولوخلين المحلل لدى ريفكين للأوراق المالية في استراليا "أسعار النفط ارتفعت بفعل تراجع غير متوقع في المخزون الأمريكي، تراجع للأسبوع الثاني على التوالي، إلى جانب بلوغ الطلب على البنزين مستوى قياسيا مرتفعا."