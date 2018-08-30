ترمب يسمح بإعفاءات من حصص واردات الصلب والألومنيوم

قالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء إن الرئيس دونالد ترمب وقع إعلانات تسمح بإعفاءات محددة من حصص استيراد الصلب والألومنيوم من بعض الدول. بهذا تأذن إدارة ترمب، الذي فرض رسوما جمركية على واردات الصلب والألومنيوم في مارس آذار، بإعفاء من الحصص في الصلب القادم من كوريا الجنوبية والبرازيل والأرجنتين وفي الألومنيوم من الأرجنتين. وقال البيان "بوسع الشركات طلب استثناءات استنادا إلى عدم كفاية الكمية أو الجودة المتاحة من منتجي الصلب أو الألومنيوم الأمريكيين.. في مثل تلك الحالات، يمكن منح استثناء من الحصة مع عدم استحقاق أي رسوم." كان ترامب، متذرعا ببواعث قلق بخصوص الأمن القومي، فرض رسوما نسبتها 25 بالمئة على واردات الصلب وعشرة بالمئة على واردات الألومنيوم. دخلت الرسوم المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك حيز التنفيذ في أول يونيو حزيران وقال وزير التجارة ويلبور روس في 31 مايو أيار إنه تم التوصل إلى ترتيبات مع بعض الدول لعدم فرض رسوم على نسبة معينة من صادراتها من المعدنين إلى الولايات المتحدة.